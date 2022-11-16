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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил из регионального бюджета более 20 млн рублей на повышение производительности труда

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение выделить из регионального бюджета более 20 млн руб. для повышения производительности труда на предприятиях. В проекте примут участие 10 компаний, которые не смогли войти в национальный проект «Производительность труда», поскольку не подходят под критерий объема выручки — 400 млн руб. в год, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что благодаря поддержке губернатора данные предприятия также смогут оптимизировать производственные процессы и повысить производительность труда. В этом им помогут специалисты Регионального центра компетенций.

«Ожидаемый эффект — рост производительности, прибыли, увеличение налогооблагаемой базы и дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней», — сказал Сергей Пересторонин.

Он также добавил, что в Свердловской области сегодня работает более 200 предприятий с выручкой менее 400 млн руб., которые имеют потенциал для увеличения производительности и прибыльности.
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