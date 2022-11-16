Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил из регионального бюджета более 20 млн рублей на повышение производительности труда

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Сергея ...27.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил финансирование программы развития промышленного комплекса региона
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Финансирование программы «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской ...28.04.2022 Губернатор Свердловской области утвердил докапитализацию госпрограммы развития промышленности и науки на 202 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил докапитализацию фонда технологического развития ...25.03.2021 Свердловская область получит из федерального бюджета 335 млн рублей на повышение производительности труда
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Свердловская область в 2021-2023 годах получит из федерального бюджета 334,6 млн руб. ...22.08.2019 Внедрение «бережливых технологий» в Свердловской области приведет к сокращению штата предприятий
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин на ...