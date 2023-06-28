Свердловская область стала одним из регионов — лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение выделить из регионального ...19.12.2022 Свердловская область вошла в число лидеров национального проекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Свердловская область вошла в число 18 субъектов страны, которые являются лидерами ...29.07.2022 Свердловская область вошла в топ-15 лучших регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Свердловская область вошла в топ-15 лучших российских регионов по реализации нацпроекта ...12.10.2021 111 свердловских предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. 111 предприятий из Свердловской области стали участниками национального проекта ...22.08.2019 Внедрение «бережливых технологий» в Свердловской области приведет к сокращению штата предприятий
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин на ...