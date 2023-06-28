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Свердловская область стала одним из регионов — лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Свердловская область вошла в итоговый рейтинг регионов — лидеров национального проекта «Производительность труда», курируемый первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Замглавы Минэкономразвития РФ Мурат Керефов сообщил, что при составлении рейтинга рассматривалось 68 регионов, у которых есть план по вовлечению предприятий в нацпроект при поддержке федеральной субсидии. Особое внимание эксперты комиссии уделили качеству реализации проектов адресной поддержки предприятий, а также исполнительской и кассовой дисциплинам региональных команд и непосредственно росту производительности труда на предприятиях.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что на сегодняшний день в регионе в проект вовлечены 225 предприятий из сферы промышленности, строительства и транспорта.

«Эти компании приняли абсолютно верное решение присоединиться к проекту, так как он позволяет расширить свои производственные возможности, и на сегодня экономический эффект от реализации мероприятий по оптимизации производственных процессов на территории региона, мы оцениваем в 3 млрд руб.», — цитирует Сергея Перестронина департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда», направленный на формирование современной производственной культуры, помогает бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.

Всего в нацпроекте участвует более 5 тыс. предприятий с совокупной выручкой 11 трлн руб. и общей численностью более 1,5 млн сотрудников.
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