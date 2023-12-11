На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 232 единицы спецтехники и 405 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 403 сотрудника коммунальных служб и ...20.11.2023 Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...25.10.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...24.02.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега выйдут 366 рабочих и 204 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2022. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега и снежной массы будут выведены 366 ...17.02.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга выведут 330 дорожных рабочих и 173 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. На уборку тротуаров и дорог Екатеринбурга сегодня будет выведено 330 дорожных рабочих и ...