На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 232 единицы спецтехники и 405 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышли 232 единицы спецтехники и 405 дорожных рабочих. В городе со вчерашнего вечера не прекращается снегопад. «Сотрудники ДЭУ сориентированы на работу в усиленном режиме: задействовать поддержку ГИБДД и «зеленые волны», применять шнекороторы, противогололедные материалы», — написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале. Он также призвал водителей быть предельно осторожными в текущих погодных условиях и не оставлять личный транспорт под запрещающими знаками, чтобы не препятствовать уборке снега.

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