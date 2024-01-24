Глава Екатеринбурга Алексей Орлов начнет ночные объезды по ДЭУ для контроля уборки снега

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 388 дорожных рабочих и 219 единиц ...08.04.2022 В Екатеринбурге за зимний сезон коммунальные службы вывезли на полигоны более 1 млн т снега
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. В зимний сезон коммунальные службы Екатеринбурга вывезли на полигоны 1 млн 132 тыс. 264 ...05.03.2022 На уборку дорог и тротуаров Екатеринбурга 5 марта выведут 348 рабочих и 157 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга коммунальные службы планируют вывести 348 ...18.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 18 февраля выйдет 385 рабочих и 169 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2022. На уборку Екатеринбурга сегодня выйдет 385 дорожных рабочих и 169 единиц спецтехники. ...28.01.2022 Уборкой улиц Екатеринбурга сегодня занимаются 399 рабочих и 211 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На уборку дорог и улиц Екатеринбурга от снега и наледи 28 января вышли 399 рабочих и ...