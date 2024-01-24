Глава Екатеринбурга Алексей Орлов начнет ночные объезды по ДЭУ для контроля уборки снега

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Со следующей недели глава Екатеринбурга Алексей Орлов начнет объезды, в том числе и ночные, дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) города с целью контроля процесса уборки улиц от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Я со следующей недели начинаю объезды по ДЭУ, в том числе ночные. Посмотрю, как ставятся задачи, сколько техники выйдет из имеющейся. Надо расставлять приоритеты и реагировать на погодную ситуацию — когда активно надо ночью работать, либо наоборот днем, потому что самый сильный снегопад, и необходимо патрульное прометание», — заявил А. Орлов.



Глава Екатеринбурга подчеркнул, что необходим универсальный протокол работы всех ДЭУ города. В первую очередь должны выполняться расчистки внекатегорийных дорог, где самый большой транспортный трафик и ездит общественный транспорт, затем — расчистки дорог первой категории. Далее должна проводиться уборка пешеходных переходов и остановок.



Накануне в Екатеринбурге прошел сильный снегопад. По данным официального портала Екатеринбурга, последние сутки на улицах города работало 467 единиц спецтехники и 505 дорожных рабочих. На полигоны вывезено более 10 тыс. т снега.