«Россети» — МЭС Урала усилили противоаварийную автоматику на питающей юг Тюменской области подстанции «Княжево»

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали подстанцию 220 кВ ...16.10.2023 «Россети» обновили трансформаторное оборудование на подстанции «Кустовая» в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт трансформатора мощностью ...20.06.2023 «Россети» провели ремонт выключателей на подстанции «Демьянская» в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт двух воздушных выключателей ...24.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали оборудование на ключевом центре питания Нижневартовска и нефтедобывающих объектов НК «Роснефть»
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» модернизировала систему противоаварийной автоматики на ...25.01.2019 ФСК ЕЭС реконструировала ЛЭП 220 кВ «Княжево — Заводоуковск» в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2019. ФСК ЕЭС реконструировала линию электропередачи 220 кВ «Княжево — Заводоуковск» в ...