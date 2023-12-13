«Россети» — МЭС Урала усилили противоаварийную автоматику на питающей юг Тюменской области подстанции «Княжево»

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала выполнили модернизацию оборудования подстанции 220 кВ «Княжево» мощностью 250 МВА, участвующей в транзите электроэнергии от Тюменской ТЭЦ-2. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



Новые регистраторы в оперативном режиме фиксирует текущие параметры электрических цепей, работу релейной защиты и коммутационных аппаратов, что позволяет предотвратить нештатные ситуации и повысить надежность энергоснабжения юга Тюменской области, в том числе Исетского района, городов Заводоуковск и Ялуторовск с населением почти 66 тыс. человек, а также предприятий топливно-энергетического комплекса, объектов трубопроводной инфраструктуры и Пышминской птицефабрики.



По сравнению с применявшимися ранее устройствами новое оборудование не только надежнее, но и проще в эксплуатации. На реализацию проекта было направлено более 8,7 млн руб.



Напомним, что в 2021 году в регионе уже был установлен аналогичный современный регистратор на подстанции 220 кВ «Заводоуковск» мощностью 126 МВА.