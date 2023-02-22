УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:21

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев расширил зону действия единого екатеринбургского тарифа в электричках еще на 12 станций

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Зона действия единого городского тарифа в электричках расширена еще на 12 станций в городах Екатеринбургской агломерации. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона 25 декабря.

Единый городской тариф составляет 37 руб. и распространялся до последнего времени только на проезд до станций, находящихся в черте Екатеринбурга. Сейчас, к примеру, до Арамиля можно будет доехать за 37 руб. вместо 91-170 руб. Также единый тариф распространяется на Верхнюю Пышму, Первоуральск, Березовский и Белоярский, всего он охватит 47 станций. «Для субсидирования перевозчика за счет средств областного бюджета на эти цели может быть дополнительно направлено до 26 млн руб.», — отметили в департаменте.

Напомним, что единый городской тариф был введен по инициативе Е. Куйвашева в начале 2023 года. Свердловская железная дорога продлила маршруты нескольких электричек, следовавших раньше только до железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, до станций Керамик, Шарташ и Кольцово.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.02.2023 В Екатеринбурге с 24 февраля заработает единый городской тариф на электрички

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. С 24 февраля на территории административных границ Екатеринбурга стоимость проезда в ...

27.01.2023 Проезд в городских электричках Екатеринбурга по распоряжению Свердловского губернатора Евгения Куйвашева снизят до 35 рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение снизить стоимость ...

10.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев внес в план-график догазификации дополнительно 4,5 тыс. домохозяйств региона

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об обновлении плана ...

13.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить бесплатный проезд в электричках для детей до 7 лет

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Региональной энергетической ...

26.07.2017 Администрация Екатеринбурга может ввести повременной тариф в городе раньше 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга может быть введен раньше 2019 ...

Популярные новости
06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров30.11.2023Декабрьские изменения29.11.2023Михаил Хорьков: Без ипотеки цены на жилье были бы ниже, а ассортимент — меньше01.12.2023Михаил Хорьков о проблемах и перспективах льготного ипотечного кредитования
Архив новостей
Декабрь 2023 (588)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1