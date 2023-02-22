Свердловский губернатор Евгений Куйвашев расширил зону действия единого екатеринбургского тарифа в электричках еще на 12 станций

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. С 24 февраля на территории административных границ Екатеринбурга стоимость проезда в ...27.01.2023 Проезд в городских электричках Екатеринбурга по распоряжению Свердловского губернатора Евгения Куйвашева снизят до 35 рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение снизить стоимость ...10.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев внес в план-график догазификации дополнительно 4,5 тыс. домохозяйств региона
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об обновлении плана ...13.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить бесплатный проезд в электричках для детей до 7 лет
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Региональной энергетической ...26.07.2017 Администрация Екатеринбурга может ввести повременной тариф в городе раньше 2019 года
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга может быть введен раньше 2019 ...