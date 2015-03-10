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Проезд в городских электричках Екатеринбурга по распоряжению Свердловского губернатора Евгения Куйвашева снизят до 35 рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение снизить стоимость проезда в электричках в пределах административных границ Екатеринбурга. Согласно выпущенному постановлению регионального правительства, все тарифные зоны города будут объединены, а стоимость проезда в их пределах на пригородных поездах в 2023 году составит 35 руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Напомним, что на сегодняшний день электропоезда перевозят пассажиров в пределах Екатеринбурга на расстояние до 35 км. Территория перевозок включает в себя четыре тарифные зоны, внутри которых в зависимости от протяженности поездки пассажир платил за проезд от 35 до 91 руб.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков пояснил, что данная мера направлена на увеличение пассажиропотока.

«Данным постановлением мы устанавливаем стоимость проезда 35 руб. для всех зон. Она соответствует зонному тарифу на перевозку одного пассажира для первой тарифной зоны (до 5 км). По предварительным подсчетам, снижение платы за проезд позволит в текущем году дополнительно привлечь до 315 тыс. пассажиров. Для субсидирования перевозчика за счет средств областного бюджета на эти цели потребуется дополнительно до 26,8 млн руб.», — сказал Василий Старков.

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