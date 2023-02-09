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В Екатеринбурге с 24 февраля заработает единый городской тариф на электрички

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. С 24 февраля на территории административных границ Екатеринбурга стоимость проезда в электричке составит 35 руб. Ранее решение о создании единого городского тарифа принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

Единый городской тариф действует на всех семи направлениях в границах станций «Шувакиш», «Березит», «Глубокое», «Аэропорт Кольцово», «разъезд Приисковый», «1639 км», «Северка». Ранее стоимость поездки зависела от расстояния и составляла от 35 до 108 руб. При этом льготы на проезд, предусмотренные в пригородном железнодорожном сообщении, сохраняются.

Объединение тарифных зон в пределах Екатеринбурга — один из шагов по созданию Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, называемого также «наземным метро». Проект встраивает железнодорожные перевозки в городскую среду, снижая нагрузку на улично-дорожную сеть, предлагая горожанам более комфортный, быстрый и безопасный способ передвижения, чем личный автотранспорт.

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