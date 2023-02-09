В Екатеринбурге с 24 февраля заработает единый городской тариф на электрички

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Тариф в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 руб. Соответствующие ...

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли до 33 рублей

Проезд в городских электричках Екатеринбурга по распоряжению Свердловского губернатора Евгения Куйвашева снизят до 35 рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2014. Предельные тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте в Свердловской ...

Тарифы на проезд в пригородных электричках Свердловской области с 1 марта вырастут на 4,2%

В 2011 году тарифы на пригородные перевозки в Свердловской области вырастут в среднем на 15,9%

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2010. С 1 января 2011 года тарифы на пригородные перевозки в Свердловской области будут ...