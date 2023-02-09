В Екатеринбурге с 24 февраля заработает единый городской тариф на электрички

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. С 24 февраля на территории административных границ Екатеринбурга стоимость проезда в электричке составит 35 руб. Ранее решение о создании единого городского тарифа принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.
Единый городской тариф действует на всех семи направлениях в границах станций «Шувакиш», «Березит», «Глубокое», «Аэропорт Кольцово», «разъезд Приисковый», «1639 км», «Северка». Ранее стоимость поездки зависела от расстояния и составляла от 35 до 108 руб. При этом льготы на проезд, предусмотренные в пригородном железнодорожном сообщении, сохраняются.
Объединение тарифных зон в пределах Екатеринбурга — один из шагов по созданию Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, называемого также «наземным метро». Проект встраивает железнодорожные перевозки в городскую среду, снижая нагрузку на улично-дорожную сеть, предлагая горожанам более комфортный, быстрый и безопасный способ передвижения, чем личный автотранспорт.
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Тариф в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 руб. Соответствующие ...27.01.2023 Проезд в городских электричках Екатеринбурга по распоряжению Свердловского губернатора Евгения Куйвашева снизят до 35 рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение снизить стоимость ...28.02.2014 Тарифы на проезд в пригородных электричках Свердловской области с 1 марта вырастут на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2014. Предельные тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте в Свердловской ...24.12.2010 В 2011 году тарифы на пригородные перевозки в Свердловской области вырастут в среднем на 15,9%
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2010. С 1 января 2011 года тарифы на пригородные перевозки в Свердловской области будут ...11.01.2010 ОАО «Свердловская пригородная компания» заявило о повышении тарифа на проезд в среднем на 12%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2010. Правительствами Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа согласовано ...