В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 09.11.2023. По прогнозу ЦБ РФ, чистая прибыль банков за весь 2023 год достигнет ориентировочно 3 трлн ...08.07.2020 S&P прогнозирует снижение прибыли банковского сектора РФ как минимум вдвое
УрБК, Москва, 08.07.2020. Агентство S&P прогнозирует снижение прибыли банковского сектора РФ в 2020 году как минимум ...10.06.2020 Прибыль российских банков в мае сократилась до рекордно низкого уровня
Прибыль банковского сектора РФ в мае 2020 года сократилась до рекордно низкого уровня в 0,5 млрд руб. Об этом в ходе ...10.06.2020 Прибыль российских банков в мае сократилась до рекордно низкого уровня
УрБК, Москва, 10.06.2020. Прибыль банковского сектора РФ в мае 2020 года сократилась до рекордно низкого уровня в 0,5 ...09.10.2018 Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре увеличилась на 58%
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре возросла до 1,068 трлн руб., ...