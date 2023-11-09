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Вчера, 11:25

В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 25.12.2023. В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ожидаемой прибыли по итогам 2023 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы ожидаем, пока оценочно, что прибыль банковского сектора в следующем году будет чуть больше 2 трлн руб.», — заявила Э. Набиуллина в интервью РБК.

Глава ЦБ РФ также прогнозирует снижение темпа роста кредитования в 2024 году. В этом году, по словам Э. Набиуллиной, на этот показатель повлияли высокие инфляционные ожидания. В следующем году тенденция сохранится, но темпы снизятся.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может превысить 3 трлн руб.
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