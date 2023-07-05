Доля онлайн-займов в портфеле российских МФО выросла до 76% в III квартале 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Свердловской области микрофинансовые организации (МФО) за I квартал текущего года ...04.04.2023 В 2022 году портфель займов российских МФО вырос до 364 млрд рублей
В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в России достиг 364 млрд руб. Об этом сообщает ...04.04.2023 В 2022 году портфель займов российских МФО вырос до 364 млрд рублей
УрБК, Москва, 04.04.2023. В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в России достиг 364 млрд руб. ...31.01.2018 Объем выданных займов МФО в Свердловской области вырос на 7,5%
Объем выданных микрофинансовыми организациями (МФО) займов в Свердловской области в IV квартале 2017 года вырос на 7,5% ...01.11.2017 За II квартал число ломбардов в России сократилось на 128 отделений
УрБК, Москва, 01.11.2017. В II квартале 2017 года количество ломбардов составило 7 тыс. 015, что на 128 меньше ...