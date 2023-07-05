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Доля онлайн-займов в портфеле российских МФО выросла до 76% в III квартале 2023 года

УрБК, Москва, 22.12.2023. Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) в России выросла в III квартале 2023 года с 73% до 76% от общего объема. Сам же портфель займов МФО в тот же период достиг 423 млрд руб. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов Банка России.

«Повышается технологичность сектора. Доля онлайн-займов за квартал увеличилась с 73 до 76% от общего объема», — говорится в обзоре регулятора. Кроме того, в ЦБ отметили, что доля среднесрочных займов у МФО выросла, а краткосрочных — снизилась.

Ранее сообщалось, что за три квартала 2023 года объем выданных микрофинансовыми организациями займов составил 723 млрд руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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