Доля онлайн-займов в портфеле российских МФО выросла до 76% в III квартале 2023 года

Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) в России выросла в III квартале 2023 года с 73% до 76% от общего объема. Сам же портфель займов МФО в тот же период достиг 423 млрд руб. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов Банка России.



«Повышается технологичность сектора. Доля онлайн-займов за квартал увеличилась с 73 до 76% от общего объема», — говорится в обзоре регулятора. Кроме того, в ЦБ отметили, что доля среднесрочных займов у МФО выросла, а краткосрочных — снизилась.



Ранее сообщалось, что за три квартала 2023 года объем выданных микрофинансовыми организациями займов составил 723 млрд руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период 2022 года.