Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 30%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в январе-ноябре 2023 ...14.12.2023 В Челябинске спрос на недвижимость на вторичном рынке за месяц снизился на 15%
УрБК, Челябинск, 14.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в ноябре 2023 месяца ...11.12.2023 В Челябинске средняя стоимость «квадрата» недвижимости на первичном рынке за год выросла на 30%
УрБК, Челябинск, 11.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в ноябре 2023 года ...23.11.2023 Спрос на апартаменты на «вторичке» в Челябинске за год вырос на 31%
УрБК, Челябинск, 23.11.2023. В Челябинске средняя стоимость апартаментов на вторичном рынке жилья в первой половине ...10.08.2023 В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%
УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...