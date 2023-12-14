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Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 30%

УрБК, Челябинск, 22.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в январе-ноябре 2023 года составила 3,7 млн руб. По сравнению с 11 месяцами предыдущего года этот показатель вырос на 30%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом Челябинск стал лидером по росту стоимости жилья на вторичном рынке. Также заметно подорожали подобные объекты в Кирове (+25%) и Волгограде (+18%).

Средняя стоимость «квадрата» недвижимости на вторичном рынке столицы Южного Урала в январе-ноябре составила 71 тыс. руб., за год увеличившись на 25%.

Спрос на этом рынке Челябинска за год вырос на 15%, предложение, напротив, снизилось — на 4%.

Согласно исследованию, средняя стоимость студий на «вторичке» в южноуральской столице в январе-ноябре составила 2,4 млн руб. (+22%), а «квадрата» такой недвижимости — 92 тыс. руб. (+22%). Спрос в этом сегменте за год вырос на 26%, а предложение снизилось на 5%.
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