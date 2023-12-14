Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 30%

В Екатеринбурге спрос на студии на вторичном рынке жилья за год вырос на 38%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в январе-ноябре 2023 ...