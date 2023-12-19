Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 22.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 декабря 2023 года. Курс доллара США вырос на 1,30 руб., до 91,70 руб., евро — на 1,46 руб., до 100,51 руб.