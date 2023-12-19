Курс евро с начала торгов вырос на 1,17%

УрБК, Москва, 21.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составил 91,92 руб., евро — 100,82 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,06%, европейской — на 1,17%

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