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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,59 руб., евро — до 100,84 руб.

УрБК, Москва, 21.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 90,59 руб., европейской — 100,84 руб.

На момент закрытия торгов 20 июля курс доллара США составлял 90,23 руб., евро — 100,5 руб.
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