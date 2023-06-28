Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,90 руб., евро — до 100,97 руб.

УрБК, Москва, 28.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...18.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 80,35 руб., евро — до 86,96 руб.
УрБК, Москва, 18.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...25.04.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 81,58 руб., евро — до 89,96 руб.
УрБК, Москва, 25.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...29.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 77,12 руб., евро — до 83,39 руб.
УрБК, Москва, 29.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...01.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.
УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...