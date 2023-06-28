Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,90 руб., евро — до 100,97 руб.

УрБК, Москва, 06.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 92,90 руб., европейской — 100,97 руб. На момент закрытия торгов 5 июля курс доллара США составлял 91 руб., евро — 99 руб.

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