ЕВРАЗ направил на шефскую помощь свердловским детсадам и школам 30 млн рублей

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В рамках проекта «Шефская помощь» холдинг ЕВРАЗ выделил в 2023 году 30 млн руб. для помощи детским садам, школам и детскому дому в Свердловской области. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«В 2023 году в новом формате успешно проведена работа по оказанию шефской помощи подразделениями НТМК, Качканарского ГОКа и дивизиона «Урал». На финансирование проекта «Шефская помощь» на Урале ЕВРАЗ направил 30 млн рублей», — отметил операционный директор НТМК Павел Зажигаев.Нижнетагильский металлургический комбинат шефствует над 45 детскими садами МАДОУ «Радость» и 35 школами, а также детским домом. К примеру, в 2023 году в политехнической гимназии, школах № 5 и № 144 отремонтировали кровлю. Для школы № 49 были приобретены новые микрофоны и микшерный пульт. Металлурги лично участвовали в жизни образовательных организаций: расчищали снег на территориях, скашивали траву, проводили театрализованные утренники и мастер-классы.Качканарский ГОК оказывает поддержку восьми школам и двум детсадам. На средства ЕВРАЗа оснастили оборудованием и мебелью школьные центры детских инициатив и спортивные клубы. Для кабинета информатики в коррекционной школе были приобретены ноутбуки, а в детские сады поставили игровые наборы и спортивный инвентарь.