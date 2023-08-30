ЕВРАЗ направил на шефскую помощь свердловским детсадам и школам 30 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. ЕВРАЗ в рамках шефской помощи направил более 25 млн руб. образовательным учреждениям ...01.09.2020 ЕВРАЗ направил 16,4 млн рублей на поддержку детских садов и школ Горнозаводского округа
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. К началу учебного года 2020/2021 ЕВРАЗ направил 16,4 млн руб. на поддержку детских ...24.01.2020 ЕВРАЗ направил 500 тыс. рублей на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической школе Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. ЕВРАЗ направил 500 тыс. руб. на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической ...15.12.2016 ЕВРАЗ НТМК стал лучшим благотворителем Свердловской области в секторе черной металлургии
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2016. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) признан лучшим ...02.09.2016 ЕВРАЗ подарил двум свердловским школам сертификаты на 150 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2016. ЕВРАЗ в День знаний подарил двум школам в Нижнем Тагиле и Пригородном районе ...