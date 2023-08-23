Порядка 70% жителей Среднего Урала испытывают финансовые трудности во время поиска работы

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Свердловской области 70% жителей в той или иной степени сталкиваются с финансовыми трудностями во время поиска работы. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Из них 32% отметили, что у них возникли некоторые трудности с деньгами, но пока они с ними справляются. Такой ответ дали 47% опрошенных представителей туризма, 44% работников розничной торговли и 43% сотрудников сферы продаж.



27% респондентов Среднего Урала поделились, что столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Также ответили сотрудники из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (31%), «Административный персонал» и «Наука и образование» (по 29%), «Транспорт, логистика, перевозки», «Безопасность» и «Медицина, фармацевтика» (по 27%).



Кроме того, 12% сообщили, что у них возникли небольшие сложности, но они практически незаметны. 30% рассказали, что у них никаких финансовых трудностей не появилось.



Позволить себе искать работу до трех месяцев, не испытывая финансовых трудностей, могут 22% опрошенных жителей региона. Чаще других такой ответ давали HR-специалисты и люди, занятые в сфере инвестиций (по 28% в каждой категории), производственники (26%) и юристы (24%). 17% свердловчан признались, что могут находиться в поиске трудоустройства только две недели, 15% — до шести месяцев, 11% — до одного месяца.



Серьезно сократили свои траты в период поиска работы 59% респондентов. 19% опрошенных начали обращать внимание на цены и откладывать дорогостоящие покупки. Урезали расходы на повседневные нужды 17% участников опроса.