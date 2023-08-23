Порядка 70% жителей Среднего Урала испытывают финансовые трудности во время поиска работы

В Свердловской области 48% опрошенных граждан рассказали, что допускают поиск подработки в дополнение к основному ...23.08.2023 Половина работающих свердловчан рассматривают вариант поиска подработки
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В Свердловской области 48% опрошенных граждан рассказали, что допускают поиск ...24.05.2023 Со снижением зарплат столкнулись 16% жителей Свердловской области
У 16% жителей Свердловской области весной 2023 года уровень заработной платы снизился по сравнению с прошлым годом. У ...24.05.2023 Со снижением зарплат столкнулись 16% жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. У 16% жителей Свердловской области весной 2023 года уровень заработной платы снизился ...17.05.2016 HeadHunter: Две трети жителей Екатеринбурга испытывают финансовые сложности во время поиска работы
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2016. 76% ищущих работу жителей Екатеринбурга испытывают заметные финансовые трудности, ...