В Челябинской области инфляция за месяц ускорилась на 0,7%

Материалы по теме

В Челябинской области годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,62%

УрБК, Челябинск, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Челябинской области ускорился до 6,62% в октябре после 5,99% в ...

На Южном Урале годовая инфляция в августе ускорилась до 5,4%

УрБК, Челябинск, 21.09.2023. Годовая инфляции в Челябинской области ускорилась с 4,1% в июле до 5,4% в августе. В целом ...

На Южном Урале инфляция в июле ускорилась до 4%

УрБК, Челябинск, 17.08.2023. В Челябинской области в июле инфляция составила 4,08%. В июне этот показатель составил ...

На Южном Урале инфляция ускорилась до 3,1%

УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В Челябинской области годовая инфляция в регионе за июнь увеличилась до 3,1%. Это на 0,4% ...

Годовая инфляция в июне ускорилась в 74 российских регионах

Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась в 74 регионах РФ. Об этом говорится в исследовании Банка России ...