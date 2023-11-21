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В Челябинской области инфляция за месяц ускорилась на 0,7%

УрБК, Челябинск, 20.12.2023. На Южном Урале годовая инфляция в течение ноября ускорилась на 0,7% и достигла показателя в 7,3%. В октябре эта цифра составляла 6,6%, сообщает пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

Главными причинами ускорения инфляции аналитики называют высокий потребительский спрос и перенос в цены возросших издержек производителей и поставщиков.

Куриные яйца и мясная продукция в ноябре дорожали сильнее, чем в октябре. Основной причиной стало увеличение затрат местных сельхозпроизводителей. Среди непродовольственных товаров подорожали новые легковые автомобили. В сфере услуг ускорился годовой рост цен на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования.

Отметим, что в Свердловской области годовая инфляция в течение ноября ускорилась и достигла 7,3%. При этом в целом по стране этот показатель по итогам месяца составил 7,5%. Инфляция на Среднем Урале остается ниже среднероссийской на протяжении шести месяцев.
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