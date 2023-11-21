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Вчера, 14:43

В Свердловской области годовой рост цен на продукты достиг 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Годовая инфляция в Свердловской области в течение ноября ускорилась и достигла 7,3%. При этом в целом по стране этот показатель по итогам месяца составил 7,5%. Инфляция на Среднем Урале остается ниже среднероссийской на протяжении шести месяцев, сообщает пресс-служба Уральского ГУ ЦБ РФ.

Так, в Свердловской области годовой рост цен на продукты составил 6,2% (по России — 7,2%). По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Олега Оборина, есть несколько причин сдержанного увеличения стоимости продуктов на Среднем Урале.

«В первую очередь, в регионе развиты как производство, так и переработка мяса и молока. Поэтому их предложение в Свердловской области выше, чем в большинстве регионов России. Во-вторых, сохраняется ценовое соперничество на рынке продуктового ритейла: помимо федеральных сетей в области работают крупные региональные продавцы. Конкуренция за покупателя заставляет магазины сдерживать рост цен», — рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Однако, по его словам, несмотря на эти особенности, цены в целом растут. И происходит подобное по причине увеличения издержек производителей и высокого спроса, под который производители не всегда успевают быстро подстроиться.

Специалисты регулятора также отмечают, что устойчивый спрос потребителей позволял повышать цены производителям и поставщикам промышленных товаров длительного пользования. Из-за индексации тарифов на плацкартные билеты ускорилось подорожание услуг пассажирского транспорта. Значительный рост цен на недвижимость и повышение востребованности съемного жилья обусловили увеличение арендной платы.

По итогам 2023 года уровень инфляции в России, по прогнозу ЦБ РФ, составит 7-7,5%, в 2024 году этот показатель снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет оставаться на этом уровне.
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