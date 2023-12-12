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Вчера, 11:23

Потребительские цены в ноябре в России выросли на 1,11%

УрБК, Москва, 19.12.2023. Годовая инфляция в России в ноябре 2023 года составила 7,48%. Об этом говорится в ноябрьском докладе ЦБ РФ «Динамика потребительских цен».

Потребительские цены в ноябре выросли на 1,11%. «Ускорение роста цен пришлось на несколько групп товаров и услуг с волатильными ценами. В их числе — фрукты и овощи, куриные яйца, услуги туризма и пассажирского транспорта», — говорится в докладе.

По итогам 2023 года уровень инфляции в России, по прогнозу ЦБ РФ, составит 7-7,5%, в 2024 году этот показатель снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет оставаться на этом уровне, говорится в документе.
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