Потребительские цены в ноябре в России выросли на 1,11%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом ...19.09.2023 В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили
Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка России. «Наиболее заметно ...19.09.2023 В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили
УрБК, Москва, 19.09.2023. Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка ...15.02.2022 Продовольственная инфляция в России в январе составила 11,1%
В январе 2022 года наибольший вклад в увеличение годовой инфляции внесла продовольственная инфляция, которая достигла ...15.02.2022 Продовольственная инфляция в России в январе составила 11,1%
УрБК, Москва, 15.02.2022. В январе 2022 года наибольший вклад в увеличение годовой инфляции внесла продовольственная ...