В Свердловской области годовой рост цен на продукты достиг 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Годовая инфляция в Свердловской области в течение ноября ускорилась и достигла 7,3%. ...21.11.2023 В Челябинской области годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,62%
УрБК, Челябинск, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Челябинской области ускорился до 6,62% в октябре после 5,99% в ...20.09.2023 На Среднем Урале в августе ускорился рост цен на легковые автомобили
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. В ...17.08.2023 В Свердловской области инфляция в июле составила 4%
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в июле инфляция составила 4,02%. В июне этот показатель составил ...26.07.2023 На Южном Урале инфляция ускорилась до 3,1%
УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В Челябинской области годовая инфляция в регионе за июнь увеличилась до 3,1%. Это на 0,4% ...