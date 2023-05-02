Переработчики зерновых культур Свердловской области получат почти 220 млн рублей господдержки

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Свердловские сельхозпроизводители начали весенний сев. В этом году посевные площади ...20.10.2022 Свердловские аграрии получат дополнительно более 114 млн рублей на покрытие затрат при производстве зерна и рапса
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. Свердловские аграрии дополнительно получат 114,2 млн руб. на частичную компенсацию ...30.09.2022 Правительство РФ выделит 47 млн рублей на поддержку свердловских производителей зерна
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2022. Правительство РФ из резервного фонда выделит 47,2 млн руб. на поддержку производителей ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона. ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает ...