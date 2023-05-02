Переработчики зерновых культур Свердловской области получат почти 220 млн рублей господдержки

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. В Свердловской области переработчики зерновых культур в 2023 году получат почти 220 млн руб. господдержки. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова сообщила, что из федерального бюджета в том числе были выделены дополнительные 55,6 млн руб., которые помогут компенсировать часть затрат на производство и реализацию зерновых культур и в рамках задач, поставленных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, гарантировать региону продовольственную безопасность.



«Засушливая погода в этом году существенно повлияла на работу наших производителей зерна, и дополнительные средства, выделенные из резервного фонда федерального бюджета, станут значимой поддержкой для уральских земледельцев», — подчеркнула Анна Кузнецова.



Общая сумма, выделенная в 2023 году из федерального и областного бюджетов и направленная на решение поставленных губернатором задач, составит более 5 млрд руб., грантовая поддержка будет оказана 138 производителям зерновых культур региона.