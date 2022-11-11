УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:43

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области базы для тренировок сборных по биатлону, конькобежному и велосипедному спорту

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Президент РФ Владимир Путин дал поручение создать на территории Свердловской области тренировочные центры для российских сборных по биатлону, конькобежному и велосипедному спорту. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить создание в Свердловской области спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по биатлону, велосипедному спорту (в группе дисциплин «трек») и конькобежному спорту», — говорится в шестом поручении президента.

Ответственными лицами назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В другом поручении В. Путина говорится о том, что правительство РФ совместно с властями Свердловской области должно будет рассмотреть вопрос о создании в регионе пилотных индустриально-спортивных кластеров в 2025-2030 годах. В случае успешной реализации проекта опыт будет масштабирован и на другие регионы. Аналогичный эксперимент проведут в Татарстане.

«Мы уделяем большое внимание развитию массового и профессионального спорта. Наша главная задача — сделать занятия физкультурой и спортом доступными для каждого уральца, приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни, продлить активное долголетие наших земляков. С этой целью мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру, которая в настоящее время включает свыше 10,5 тысячи спортивных сооружений», — цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присоединился к организации годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав федерального ...

12.04.2022 Президент РФ Владимир Путин поручил к 15 июня подготовить меры по борьбе с бедностью

УрБК, Москва, 12.04.2022. Президент РФ Владимир Путин поставил правительству РФ и руководству регионов задачу снизить в ...

06.10.2020 Президент РФ поручил сохранить физическую активность граждан на случай ограничений

УрБК, Москва, 06.10.2020. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры поддержки для сохранения физической ...

06.02.2013 Леонид Рапопорт вошел в состав Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2013. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид ...

24.01.2011 Руководство молодежной политикой в Свердловской области возложено на Министерство по физической культуре и спорту

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2011. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ «О переименовании ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра06.12.2023Эхо коммунальных войн21.11.2023Долги свердловчан по взносам на капремонт выросли на 10,5% в III квартале 2023 года
Архив новостей
Декабрь 2023 (470)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1