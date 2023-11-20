На Среднем Урале производство яиц в январе-ноябре выросло на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. В январе-ноябре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 220,3 тыс. т скота и птицы на убой, что на 1,1% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Выпуск молока на Среднем Урале снизился на 1,2% (до 781,9 тыс. т). Производство яиц, напротив, выросло — на 1,2% (до 1 млрд 495,9 млн штук).

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