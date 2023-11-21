Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных за ноябрь автокредитов

УрБК, Челябинск, 19.12.2023. В Челябинской области в ноябре 2023 года выдали 2 тыс. 208 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 11,2% меньше уровня предыдущего месяца (2 тыс. 487 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. В верхней части списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказались Москва (4,6 тыс. ед.), Московская область (3,9 тыс. ед.), Татарстан (3,6 тыс. ед.), Санкт-Петербург (3,2 тыс. ед.) и Краснодарский край (3,2 тыс. ед.).



В целом по стране в ноябре этого года выдали 73,6 тыс. автокредитов, что на 8,4% меньше показателя предыдущего месяца (80,3 тыс. ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы говорит о некотором насыщении спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году, и определенной стабилизации на рынке автокредитования.