Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных за ноябрь автокредитов

УрБК, Челябинск, 21.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 2 тыс. 466 кредитов на покупку новых и ...18.10.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 18.10.2023. В Челябинской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 459 кредитов на покупку новых и ...18.09.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе автокредитов
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 641 кредит на покупку новых и ...18.07.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 118 кредитов на покупку новых и ...21.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов
УрБК, Челябинск, 21.06.2023. В Челябинской области в мае 2023 года выдали 2 тыс. 127 кредитов на покупку новых и ...