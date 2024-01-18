УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
18.01.2024

На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц выросло на 1,1%

УрБК, Челябинск, 18.01.2024. В Челябинской области в декабре 2023 года выдали 2,39 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 1,1% больше уровня предыдущего месяца (2,37 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. В верхней части списка по числу выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (4,93 тыс. ед.), Московская область (4,23 тыс. ед.), Татарстан (3,84 тыс. ед.), Краснодарский край (3,63 тыс. ед.) и Башкортостан (3,48 тыс. ед.).

В целом по стране в декабре этого года выдали 78,9 тыс. автокредитов, что на 0,3% меньше показателя предыдущего месяца (79,2 тыс. ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последнее время на рынке автокредитования наблюдается определенная стабилизация. Он считает, что к концу 2023 года произошло постепенное насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году в условиях дефицита новых автомобилей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.12.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных за ноябрь автокредитов

УрБК, Челябинск, 19.12.2023. В Челябинской области в ноябре 2023 года выдали 2 тыс. 208 кредитов на покупку новых и ...

21.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре автокредитов

УрБК, Челябинск, 21.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 2 тыс. 466 кредитов на покупку новых и ...

18.10.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре автокредитов

УрБК, Челябинск, 18.10.2023. В Челябинской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 459 кредитов на покупку новых и ...

18.09.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе автокредитов

УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 641 кредит на покупку новых и ...

18.07.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 118 кредитов на покупку новых и ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (301)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18