На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц выросло на 1,1%

УрБК, Челябинск, 18.01.2024. В Челябинской области в декабре 2023 года выдали 2,39 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 1,1% больше уровня предыдущего месяца (2,37 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. В верхней части списка по числу выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (4,93 тыс. ед.), Московская область (4,23 тыс. ед.), Татарстан (3,84 тыс. ед.), Краснодарский край (3,63 тыс. ед.) и Башкортостан (3,48 тыс. ед.).



В целом по стране в декабре этого года выдали 78,9 тыс. автокредитов, что на 0,3% меньше показателя предыдущего месяца (79,2 тыс. ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последнее время на рынке автокредитования наблюдается определенная стабилизация. Он считает, что к концу 2023 года произошло постепенное насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году в условиях дефицита новых автомобилей.