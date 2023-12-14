В Свердловской области завершилась программа «Дороги Победы»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Школьники города Екатеринбурга могут путешествовать по дорогам Победы родного города. ...09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...12.12.2013 Шесть музеев Свердловской области с 1 января 2014 года изменят свой статус
Шесть музеев, расположенных на территории Свердловской области, с 1 января 2013 года поменяют статус, сообщает ...12.12.2013 Шесть музеев Свердловской области с 1 января 2014 года поменяют статус
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2013. Шесть музеев, расположенных на территории Свердловской области, с 1 января 2013 года ...12.04.2013 На реализацию социальных проектов по чествованию ветеранов Уральского танкового корпуса направят более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2013. В рамках выделения субсидий некоммерческим общественным организациям министерство ...