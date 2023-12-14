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В Свердловской области завершилась программа «Дороги Победы»

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. В Свердловской области завершены мероприятия в рамках федеральной военно-патриотической программы «Дороги Победы».

В Свердловской области завершилась программа «Дороги Победы»

Участниками программы стало более 2 тыс. школьников Екатеринбурга. В бесплатных экскурсиях, которые проводились по двум военно-историческим маршрутам, связанным с боевой славой уральцев, участвовали дети в возрасте от семи до 18 лет. Все поездки проходили на комфортном брендированном автобусе в сопровождении квалифицированных гидов-экскурсоводов.

Школьники Екатеринбурга посетили экспозиционно-выставочный проект «Великая Победа на фронте и в тылу» Музея истории и археологии Урала, а также музей Центра сохранения истории Уральского добровольческого танкового корпуса.

В следующем году планируется продолжить проект и привлечь еще больше учащихся Свердловской области.

В Свердловской области завершилась программа «Дороги Победы»

Просветительские программы патриотической направленности для детей и молодежи в России реализуются АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование».
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