В Екатеринбурге школьники посетят музеи и памятные военно-исторические места в рамках программы «Дороги Победы»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Школьники города Екатеринбурга могут путешествовать по дорогам Победы родного города. Свердловская область в 2023 году впервые стала участником проекта «Дороги Победы». Такие просветительские программы патриотической направленности для детей и молодежи в России реализуются АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование» с 2014 года. За эти годы бесплатные экскурсии посетило более 1 млн человек.По словам регионального куратора программы директора туристической компании Ирины Шеховцовой, для участников проекта будут организованы бесплатные экскурсии по Екатеринбургу на брендированном автобусе с посещением музеев.Для участников разработаны две программы. Первая — «От Орла до Праги и Берлина» — с посещением музея Центра сохранения истории Уральского добровольческого танкового корпуса и его героического боевого пути. Тематический обучающий модуль «Живая история — боевой путь УДТК». Школьники узнают, какой славный путь прошел Уральский добровольческий танковый корпус, пройдя более 5500 км с боями от Орла до Праги и Берлина.Вторая — «Помним подвиг Урала» — с посещением Музея истории и археологии Урала. Экспозиционно-выставочный проект «Великая Победа на фронте и в тылу». Здесь собраны лучшие образцы продукции уральских заводов, обмундирование и вооружение советской армии, боевые и трудовые награды уральцев, личные вещи и награды Героев Советского Союза, маршалов и генералов Г. А. Речкалова, М. П. Одинцова, Н. И. Кузнецова, А. П. Силантьева, А. Ф. Павлова, В. Д. Карпухина. Полностью представлена уникальная коллекция плакатов военного времени на основе работ уральских художников. Школьники смогут заглянуть в комнату эвакуированной семьи и встретить на перроне «поезд Победы», послушать сводки Совинформбюро, озвученные Юрием Левитаном в Екатеринбурге, и песни военных лет.Все участники проекта «Дороги Победы» посетят обзорную экскурсию по городу Екатеринбургу, где их познакомят с основными памятными местами.