По итогам 2023 года екатеринбургским метрополитеном воспользуются почти 44 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. По состоянию на 1 сентября через воздушные пункты пропуска, функционирующие в регионе ...03.07.2023 Росавиация прогнозирует возвращение пассажиропотока к досанкционному уровню в 2023 году
УрБК, Москва, 03.07.2023. Росавиация ожидает, что по итогам 2023 года пассажиропоток российских авиакомпаний вернется к ...02.08.2022 Банк России спрогнозировал сокращение экспорта в текущем году на 13-17%
УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике изменил в сторону улучшения свои ...27.01.2016 По итогам 2015 года авиаперевозки пассажиров в РФ снизились на 1,2%
УрБК, Москва, 27.01.2016. По итогам 2015 года авиаперевозки пассажиров составили 92,071 млн человек, что на 1,2% меньше ...26.01.2016 По итогам 2015 года авиаперевозки пассажиров в РФ снизились на 1,2%
УрБК, Москва, 26.01.2016. По итогам 2015 года авиаперевозки пассажиров составили 92,071 млн человек, что на 1,2% меньше ...