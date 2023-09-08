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По итогам 2023 года екатеринбургским метрополитеном воспользуются почти 44 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Объем пассажиропотока екатеринбургского метрополитена приблизился к показателям доковидного 2019 года (45 млн человек) и составит в 2023 году почти 44 млн человек. Об этом заявил сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

В пиковое время интервалы между поездами метро в будни сократились до 4-4,5 минуты, вне часа пик — до 7,5 минуты, отметил глава города в своем докладе. «Мы достигли доковидных показателей по объему перевозок пассажиров метрополитеном», — резюмировал он.

В целом объем перевозки пассажиров общественным транспортом Екатеринбурга по итогам 2023 года составит более 261 млн человек, что на 3% больше показателя 2022 года (рост за год составил более 7 млн человек).
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