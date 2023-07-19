В Екатеринбурге Музей наивного искусства закрылся на переэкспозицию

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) при поддержке гранта культурных ...30.06.2023 Музей наива в Екатеринбурге готовит к выставке новую коллекцию произведений хорватских художников
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию наивного ...12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...30.06.2022 В Екатеринбурге Музей наивного искусства представит выставку новых поступлений «Ожидание чуда»
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. В Екатеринбурге в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) завтра состоится ...11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...