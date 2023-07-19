В Екатеринбурге Музей наивного искусства закрылся на переэкспозицию

Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Музей наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улицы Розы Люксембург, 18 закрылся на переэкспозицию. Заведение будет закрыто по 22 декабря включительно, сообщает пресс-служба культурного учреждения.«Музей наивного искусства закрылся на переэкспозицию. Мы откроемся для посещения вновь 23 декабря, а пока готовим для вас новую масштабную выставку», — говорится в сообщении.Ожидается, что новая выставка будет состоять из недавних поступлений музея.