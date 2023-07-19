УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:06

В Екатеринбурге Музей наивного искусства закрылся на переэкспозицию

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Музей наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улицы Розы Люксембург, 18 закрылся на переэкспозицию. Заведение будет закрыто по 22 декабря включительно, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Екатеринбурге Музей наивного искусства закрылся на переэкспозицию
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

«Музей наивного искусства закрылся на переэкспозицию. Мы откроемся для посещения вновь 23 декабря, а пока готовим для вас новую масштабную выставку», — говорится в сообщении.

Ожидается, что новая выставка будет состоять из недавних поступлений музея.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.07.2023 Екатеринбургский музей ИЗО запустил проект «Наивные диалоги»

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) при поддержке гранта культурных ...

30.06.2023 Музей наива в Екатеринбурге готовит к выставке новую коллекцию произведений хорватских художников

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию наивного ...

12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...

30.06.2022 В Екатеринбурге Музей наивного искусства представит выставку новых поступлений «Ожидание чуда»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. В Екатеринбурге в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) завтра состоится ...

11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра
Архив новостей
Декабрь 2023 (370)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18