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Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 48,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в октябре составила 2 млн 152,9 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в октябре 2022 года показатель составлял 2 млн 104,6 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе выросла на 48,3 тыс. человек.

По последним данным, 2 млн 101,6 тыс. свердловчан являются занятыми, 51,3 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).
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