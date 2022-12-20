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Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 34,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 2 млн 129,8 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в ноябре прошлого года показатель составлял 2 млн 095,2 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе выросла на 34,6 тыс. человек.

По последним данным, 2 млн 057,9 тыс. свердловчан являются занятыми, 71,9 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).

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