Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 65 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в июне составила 2 млн 119,9 ...17.07.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 62,1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в мае составила 2 млн 112,7 ...19.05.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 26,6 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в марте составила 2 млн 112,6 ...25.01.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 34,6 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 2 ...20.09.2022 Численность рабочей силы в Свердловской области за год сократилась на 41 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в июле 2022 года составила 2 ...