Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 65 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в июле составила 2 млн 146,5 тыс. человек, сообщает Свердловскстат. Для сравнения: в июле 2022 года показатель составлял 2 млн 081,5 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе выросла на 65 тыс. человек. По последним данным, 2 млн 103,9 тыс. свердловчан являются занятыми, 42,6 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).

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