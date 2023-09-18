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Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 113,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в августе составила 2 млн 196,8 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в августе 2022 года показатель составлял 2 млн 083,6 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе выросла на 113,2 тыс. человек.

По последним данным, 2 млн 153,5 тыс. свердловчан являются занятыми, 43,3 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).
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