Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 113,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в июле составила 2 млн 146,5 ...12.09.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 51,2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в июне составила 2 млн 119,9 ...17.07.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 62,1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в мае составила 2 млн 112,7 ...19.05.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 26,6 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в марте составила 2 млн 112,6 ...17.10.2022 Численность рабочей силы в Свердловской области за год сократилась на 22 тыс. человек
Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в августе 2022 года составила 2 млн 083,6 тыс. человек, ...