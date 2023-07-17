Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 51,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в июне составила 2 млн 119,9 тыс. человек, сообщает Свердловскстат. Для сравнения: в июне 2022 года показатель составлял 2 млн 068,7 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе выросла на 51,2 тыс. человек. По последним данным, 2 млн 078,7 тыс. свердловчан являются занятыми, 41,2 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).

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