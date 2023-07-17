Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 51,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в мае составила 2 млн 112,7 ...19.05.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 26,6 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в марте составила 2 млн 112,6 ...21.03.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год снизилась на 7,7 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в январе составила 2 млн 109,1 ...25.01.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 34,6 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 2 ...20.12.2022 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 9,8 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в октябре 2022 года составила 2 ...