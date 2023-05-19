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Вчера, 17:23

Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 62,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в мае составила 2 млн 112,7 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в мае 2022 года показатель составлял 2 млн 050,6 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе выросла на 62,1 тыс. человек.

По последним данным, 2 млн 063,4 тыс. свердловчан являются занятыми, 49,3 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).
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