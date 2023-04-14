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Вчера, 12:00

Численность рабочей силы в Свердловской области за год снизилась на 61,2 тыс. человек

Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в апреле составила 2 млн 120,6 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в апреле 2022 года показатель составлял 2 млн 059,4 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе снизилась на 61,2 тыс. человек.

По последним данным, 2 млн 063,8 тыс. свердловчан являются занятыми, 56,8 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).

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