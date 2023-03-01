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Вчера, 10:44

Численность рабочей силы в Свердловской области за год снизилась на 7,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в январе составила 2 млн 109,1 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в январе 2022 года показатель составлял 2 млн 116,8 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе снизилась на 7,7 тыс. человек.

По последним данным, 2 млн 047,1 тыс. свердловчан являются занятыми, 61,9 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).

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