УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

Численность рабочей силы в Свердловской области за год снизилась на 14,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в декабре 2022 года составила 2 млн 095,8 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в декабре 2021 года показатель составлял 2 млн 110,2 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе снизилась на 14,4 тыс. человек.

По последним данным, 2 млн 028,8 тыс. свердловчан являются занятыми, 67 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.01.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 34,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 2 ...

17.11.2022 Численность рабочей силы в Свердловской области за год сократилась на 4,2 тыс. человек

Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в сентябре 2022 года составила 2 млн 098,5 тыс. человек, ...

17.10.2022 Численность рабочей силы в Свердловской области за год сократилась на 22 тыс. человек

Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в августе 2022 года составила 2 млн 083,6 тыс. человек, ...

20.09.2022 Численность рабочей силы в Свердловской области за год сократилась на 41 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в июле 2022 года составила 2 ...

22.07.2022 Численность рабочей силы в Свердловской области за год сократилась на 92 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в мае 2022 года составила 2 млн ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
Архив новостей
Март 2023 (65)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18