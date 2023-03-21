Численность рабочей силы в Свердловской области за год снизилась на 50,7 тыс. человек

Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в феврале составила 2 млн 072,5 тыс. человек, сообщает Свердловскстат. Для сравнения: в феврале 2022 года показатель составлял 2 млн 123,2 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе снизилась на 50,7 тыс. человек. По последним данным, 2 млн 011,2 тыс. свердловчан являются занятыми, 61,3 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).

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