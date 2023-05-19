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19.05.2023

Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 26,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в марте составила 2 млн 112,6 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в марте 2022 года показатель составлял 2 млн 086 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе выросла на 26,6 тыс. человек.

По последним данным, 2 млн 051,6 тыс. свердловчан являются занятыми, 61 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).

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