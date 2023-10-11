В Екатеринбурге отремонтированная в рамках БКД дорога облегчила горожанам проезд к ледовому городку на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. В Екатеринбурге благодаря отремонтированной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) магистрали жителям микрорайона Эльмаш стало проще добраться до ледового городка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, летом дорожники привели к нормативу отрезок автодороги по улице Старых Большевиков, от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов. Именно здесь расположен Центр культуры «Эльмаш» имени Ю.П. Глазкова, на площади перед которым традиционно наряжают елку и строят новогодний городок для жителей микрорайона.



На участке улицы длиной 1,62 км и общей площадью 37 тыс. 761 кв. м. специалисты летом уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни, а также нанесли дорожную разметку. Также в нормативное состояние привели тротуары. Улица Старых Большевиков является одной из главных транспортных артерий микрорайона Эльмаш с большим трафиком, и приведение ее в нормативное состояние значительно облегчило доступ горожан к различным учреждениям, а также путь до мест работы и отдыха.



Напомним, что в 2023 году в рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге были отремонтированы 19 участков автомобильных дорог общей площадью 304,5 тыс. кв. м. и протяженностью 19,7 км.