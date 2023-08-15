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Вчера, 16:24

Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40% на сентябрь 2023 года

УрБК, Москва, 14.12.2023. Доля рубля во внешней торговле России по состоянию на сентябрь 2023 года выросла до 40%, юаня — до 33%, а доллара и евро — снизилась до 24%. Такие данные привел сегодня президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

По его словам, использование доллара и евро в экспортных расчетах России сократилось до 24% к сентябрю 2023 года. В 2021 году этот показатель составлял 87%. В. Путин подчеркнул, что РФ не отказывается от использования этих валют в своих расчетах, однако внешние ограничения в конечном итоге играют на пользу российской экономике.

«Чем больше мы используем национальную валюту в финансовых расчетах, тем лучше. Это повышает наши суверенитет и возможности», — заявил президент РФ. Ослабление курса рубля в 2023 году глава государства назвал временным явлением и заявил, что все нормализуется.
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