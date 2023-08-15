Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40% на сентябрь 2023 года

УрБК, Москва, 16.08.2023. По состоянию на 7.53 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 96,64 руб., евро — ...15.06.2023 ФТС: Доля Евросоюза в российской внешней торговле снизилась до 18%
УрБК, Москва, 15.06.2023. Доля Евросоюза в российской внешней торговле снизилась до 17,6%, хотя два года назад этот ...24.05.2023 Доля имеющих кредиты россиян составляет 46%
УрБК, Москва, 24.05.2023. В России доля граждан, у которых в семье есть кредиты, выросла до 46%. Для сравнения: в 2009 ...27.04.2021 Доля долл. США в расчетах за российский экспорт впервые упала ниже 50%
УрБК, Москва, 27.04.2021. Доля долл. США в расчетах за российский экспорт в IV квартале 2020 года составила 48,3%, ...28.10.2015 Путин призвал отказаться от внутренней торговли в долларах
Президент РФ Владимир Путин призвал отказаться от использования долларов во внутренних расчетах при операциях с ...