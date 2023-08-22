Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о строительстве съезда с Московского тракта на Объездную дорогу

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Администрация Екатеринбурга запланировала строительство съезда с Московского тракта. Постановление о реконструкции участка трассы от улицы Репина до Объездной дороги подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



«Общая площадь проектируемой территории составит 8,97 гектара, протяженность участка улично-дорожной сети — 1 тыс. 309 метров. Планируется строительство двух полос движения шириной 3 метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



В муниципалитете отмечают, что проект разрабатывался для развития транспортной инфраструктуры в соответствии с Генпланом Екатеринбурга до 2045 года.



«Плановая реконструкция данного участка является частью комплексного подхода, используемого городскими властями для обеспечения транспортной доступности и развития инфраструктуры», — отмечают в пресс-службе.