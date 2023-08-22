УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:05

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о строительстве съезда с Московского тракта на Объездную дорогу

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Администрация Екатеринбурга запланировала строительство съезда с Московского тракта. Постановление о реконструкции участка трассы от улицы Репина до Объездной дороги подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Общая площадь проектируемой территории составит 8,97 гектара, протяженность участка улично-дорожной сети — 1 тыс. 309 метров. Планируется строительство двух полос движения шириной 3 метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В муниципалитете отмечают, что проект разрабатывался для развития транспортной инфраструктуры в соответствии с Генпланом Екатеринбурга до 2045 года.

«Плановая реконструкция данного участка является частью комплексного подхода, используемого городскими властями для обеспечения транспортной доступности и развития инфраструктуры», — отмечают в пресс-службе.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о поиске подрядчика для разработки проекта реконструкции дорог в районе ВИЗ-Правобережный

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...

14.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в поселке Шабровском

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в ...

22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства еще пяти участков улично-дорожной сети города

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...

06.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона по развитию территории на улице Белинского

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право ...

22.09.2020 Глава Екатеринбурга утвердил проект по сооружению транспортной инфраструктуры для Универсиады-2023

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект межевания территории нового ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра
Архив новостей
Декабрь 2023 (335)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18