Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о строительстве съезда с Московского тракта на Объездную дорогу

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...14.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в поселке Шабровском
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства еще пяти участков улично-дорожной сети города
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...06.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона по развитию территории на улице Белинского
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право ...22.09.2020 Глава Екатеринбурга утвердил проект по сооружению транспортной инфраструктуры для Универсиады-2023
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект межевания территории нового ...