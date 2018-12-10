«Уральские авиалинии» снизили цены на билеты по России в новогодние каникулы

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении тарифа на маршруте ...13.08.2018 «Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград из Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. С 10 августа 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы ...24.07.2018 «Уральские авиалинии» увеличивают частоту рейсов в Калининград
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. С 23 июля по 24 сентября авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы ...13.06.2018 «Уральские авиалинии» снизили субсидированные тарифы на полеты в Калининград
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. С 6 июня 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила субсидированный тариф по ...13.04.2017 «Уральские авиалинии» предоставляют бесплатные билеты для участников Великой Отечественной войны
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2017. В преддверии празднования Дня Победы авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет ...