«Уральские авиалинии» снизили цены на билеты по России в новогодние каникулы

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Компания «Уральские авиалинии» на период новогодних каникул снизила цены на популярные направления внутри России. Кроме того, все билеты, купленные по тарифу «Промо», можно вернуть, сообщает пресс-служба перевозчика.



Так, в период с 28 декабря 2023 по 10 января 2024 года из Москвы в Минводы можно будет улететь по билету от 5,5 тыс. руб., из Санкт-Петербурга в Сочи — от 7,3 тыс. руб., из Москвы в Махачкалу — от 6,6 тыс. руб., из Екатеринбурга в Сочи — от 5 тыс. руб., из Москвы во Владикавказ — от 5,3 тыс. руб., из Москвы в Санкт-Петербург — от 3,5 тыс. руб., из Москвы в Калининград — от 3 тыс. руб., из Санкт-Петербурга в Калининград — от 5,4 тыс. руб.



На всех рейсах действуют субсидированные тарифы. Так, дети в возрасте до 11 лет получают скидку 50% от тарифа, молодежь в возрасте до 23 лет и пенсионеры — 25%, сообщает пресс-служба авиакомпании.