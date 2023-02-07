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Власти Екатеринбурга сносят незаконно установленные киоски для продажи пиротехнической продукции

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Власти Екатеринбурга в преддверии новогодних праздников усилили борьбу с нестационарными торговыми объектами (НТО), где продается несанкционированная пиротехническая продукция. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, на текущей неделе представители администрации города, правоохранительных органов и квартальные инспекторы выявили 28 незаконно установленных НТО, где продается пиротехника. Несколько из них уже демонтировали.

Действуя согласно постановлению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в рамках своих полномочий специалисты выявляют объект НТО, установленный с нарушением, и составляют соответствующий акт. Владельцам самовольно установленных нестационарных объектов с момента получения уведомления о выносе или демонтаже дается пять календарных дней на освобождение земельного участка в добровольном порядке, после чего городские власти вправе сделать это независимо от мнения владельца торгового имущества.

Всего с начала года была ликвидирована 381 незаконная точка.
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