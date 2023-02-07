Власти Екатеринбурга сносят незаконно установленные киоски для продажи пиротехнической продукции

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова руководители районных администраций ...18.07.2017 На Привокзальной площади Екатеринбурга ликвидировали незаконно установленный торговый трейлер
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В Екатеринбурге в рамках борьбы с незаконными нестационарными объектами торговли ...11.03.2014 Более 20 владельцев незаконных торговых объектов в Екатеринбурге получат предписания о демонтаже
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2014. Администрация Екатеринбурга на этой неделе направит 22 владельцам нелегальных торговых ...25.02.2014 Нелегальные объекты нестационарной торговли в Екатеринбурге отправят на штрафстоянки
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2014. Незаконно установленные в Екатеринбурге объекты нестационарной торговли будут ...13.09.2011 С начала 2011 года в Екатеринбурге демонтировано свыше 1 тыс. самовольно установленных рекламных конструкций
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2011. Специалисты департамента по управлению муниципальным имуществом администрации ...