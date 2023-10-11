В январе-ноябре 2023 года из Свердловской области в бюджет РФ поступило 681,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. По итогам девяти месяцев 2023 года с территории Свердловской области в ...11.10.2023 За январь-сентябрь из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 559,7 млрд рублей
По итогам девяти месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 559,7 млрд ...08.09.2023 За январь-август из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд рублей
По итогам восьми месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд ...08.09.2023 За январь-август из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. По итогам восьми месяцев 2023 года с территории Свердловской области в ...10.08.2023 За I полугодие из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 442,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. По итогам шести месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный ...