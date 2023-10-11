В январе-ноябре 2023 года из Свердловской области в бюджет РФ поступило 681,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. В январе-ноябре 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет России поступили администрируемые ФНС России доходы в размере 681,8 млрд руб. Это на 28,6%, или на 151,5 млрд руб., больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 290,2 млрд руб. (+28,4%, или 64,3 млрд руб.). Основная доля доходов приходится на поступления с налога на добавленную стоимость (77,1%), налога на прибыль организаций (9,2%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые в страну (9,5%).



В консолидированный бюджет Свердловской области поступило 391,5 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей (+28,7%, или 87,2 млрд руб.). Основная доля доходов свердловского бюджета обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (42,4%) и налога на доходы физических лиц (38%).