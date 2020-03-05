Суд восстановил в правах пострадавшего горнорабочего и взыскал с «Севуралбокситруды» более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Бывший генеральный директор ООО «Алапаевские тепловые сети» взыскал с работодателя ...28.03.2019 В Свердловской области суд восстановил на работе менеджера турбазы «Иволга» с выплатой компенсации свыше 45 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Сысертский районный суд признал увольнение менеджера турбазы незаконным и постановил ...20.03.2018 Работник предприятия УГМК в Ревде взыскал с работодателя 270 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. Работник ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (входит в УГМК) через суд взыскал с ...01.03.2018 Ресторан «Онегин» в Екатеринбурге заплатит экс-сотруднику 200 тыс. рублей за увольнение
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2018. Бывший шеф-повар ресторана «Онегин» (ООО «Ресторан «Онегин») в Екатеринбурге выиграл ...29.01.2018 Свердловский облсуд взыскал с шиномонтажной мастерской 120 тыс. руб. за увечья работника
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2018. Судебная коллегия Свердловского областного суда взыскала с шиномонтажной мастерской в ...