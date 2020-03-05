Суд восстановил в правах пострадавшего горнорабочего и взыскал с «Севуралбокситруды» более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Горнорабочий АО «Севуралбокситруда», получивший производственную травму, через суд взыскал с работодателя более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба свердловского облсуда.



Медико-социальная экспертиза отстранила пострадавшего горнорабочего от исполнения трудовых обязательств до декабря 2023 года — на период решения вопроса о переводе на другую деятельность, не противопоказанную по состоянию здоровья, либо увольнения с предприятия без сохранения заработной платы. Однако в апреле 2023 года работодатель расторг с ним трудовой договор.



Мужчина обратился с иском в Североуральский городской суд с просьбой восстановить его в прежней должности на «Севуралбокситруде», взыскать с работодателя долг по заработной плате и компенсировать моральный вред в размере 1 млн руб.



Суд удовлетворил исковые требования частично — восстановил пострадавшего на рабочем месте, взыскал с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула (237 тыс. 732 руб.) и 155 тыс. руб. за причинение морального вреда.



После апелляции, поданной истцом, посчитавшим полученную компенсацию недостаточной, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда увеличила сумму выплат: за период вынужденного простоя — до 1 млн 948 тыс. 327 руб., за моральный вред — до 190 тыс. руб.