Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,07 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. По итогам октября 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...16.05.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр
По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...16.05.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр
По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности ...10.12.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 56,84 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. По итогам ноября 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...