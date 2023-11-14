Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,07 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. По итогам ноября 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 65,18 до 67,07 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 64,82 до 66,37 руб., в Нижнем Тагиле — с 65,4 до 66,73 руб., в Каменске-Уральском — с 66,14 до 69,87 руб., в Серове — с 67,94 до 69,97 руб., в Первоуральске — с 63,49 до 65,34 руб.